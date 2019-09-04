Питон целиком съел 40-килограммовую козу

Жители китайской провинции Фуцзянь достали труп 40-килограммовой козы из желудка четырехметрового питона. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета Daily Mirror.

Фермер по фамилии Яо заявил, что с начала текущего года он лишился 20 коз. Мужчина искал пропавшее животное и обнаружил возле фермы огромного питона.

«Его живот был так раздут, — вспоминает китаец. — Я сразу понял, что он съел одну из моих коз».

Яо позвал на помощь лесников и местных жителей. Они подняли хвост питона на горку, чтобы змее было легче выплюнуть козу.

«Ему потребовалось на это около часа», — добавил фермер.

В результате питона отвезли в приют для диких животных Anxi Temporary Wild Animal Shelter. Позже змею планируют выпустить в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Удайпур, штат Раджастхан, питон целиком проглотил бездомную собаку, после чего выплюнул ее. По словам автора видео, змея не смогла справиться с добычей и решила оставить ее, чтобы сберечь силы.

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