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Отец отбил дочку у глотавшего ее четырехметрового питона

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В Гане фермер убил гигантского питона, который напал на маленького ребенка. Об этом сообщает сайт Citinewsroom.com.

38-летний Эклу Авайл (Eklu Awayi) утверждает, что ему показались странными крики дочери, которой было менее года. Он побежал к ней и увидел, что младенца пытается проглотить четырехметровая змея.

Мужчина попытался отогнать питона, но тот обвился вокруг него. Фермер сумел схватить рептилию за шею, набросил веревку и таким образом одолел ее.

После победы над питоном фермер притащил его тушу на городскую площадь и показал местным жителем. После этого он сходил в больницу с женой и ребенком для медицинского осмотра.

В Гане водится несколько видов питонов, в том числе иероглифовые питоны, которые входят в четверку крупнейших змей в мире. Они вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи поедания иероглифовыми питонами импал весом до 58 килограммов, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метра и даже леопардов.

В январе сообщалось, что иероглифовый питон длиной 2,54 метра убил британского любителя животных в его собственном доме.

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