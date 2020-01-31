Двухметровые кобры застряли в ограде во время любовных утех

Видео: dailymail.co.uk

В таиландском городе Пхангнга спасли двух королевских кобр, которые запутались в ограде во время любовных утех. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Спаривавшихся змей заметил 60-летний фермер, который шел через поле. Самец длиной 2,5 метра и самка, которая была примерно на 30 сантиметров короче, застряли в ограде, установленной возле пруда для защиты уток.

Мужчина вызвал спасателей, которые срезали сетку и освободили пресмыкающихся. Кобр положили в отдельные мешки и позднее отпустили.

По словам одного из спасателей, за два месяца он поймал 11 королевских кобр. «Сейчас у них брачный период, поэтому они ищут место для размножения возле канав и прудов, — объяснил он. — Кстати, впервые встречаю такую крупную самку. Я был в шоке, когда увидел, какого она размера».

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

В 2019 году сообщалось, что в Китае от укуса королевской кобры погиб мужчина. Змея укусила его, когда он позировал с ней для фотографии.

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