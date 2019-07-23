Королевская кобра съела новорожденного сородича и попала на видео

dailymail.co.uk

В провинции Краби на юго-западе Таиланда мужчина скормил своей королевской кобре по кличке Джои (Joey) ее новорожденного сородича. Видео с пресмыкающимися опубликовал таблоид Daily Mail.

Владелец змеи Панья Тульясук (Panya Tulyasuk) объяснил, что Джои пока молод и питается только более мелкими змеями. «Когда подрастет, будем давать ему крупную еду, например, куриное мясо или лягушек», — добавил мужчина.

По его словам, кобру не обязательно кормить ежедневно. Одна змея способна насытить ее на четыре-пять дней.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно другими видами змей. Могут обходиться без еды до трёх месяцев.

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