Китаец фотографировался с королевской коброй и умер

В Китае мужчина погиб от укуса королевской кобры, с которой он позировал для фотографии. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал Asia Times.

Мужчина по фамилии Пан снимался с рептилией в руках во вторник, 26 марта, в уезде Тунчхан, провинция Хайнань. На ролике видно, как китаец придерживает змею ногой. Вокруг него стоит несколько человек.

Вскоре королевская кобра вырывается и кусает мужчину. Он падает на землю, у него начинаются судороги.

Свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь и разрубили змею пополам, чтобы она больше никого не укусила.

Доктора прибыли с противоядием через 40 минут. Однако их помощь не понадобилась: к тому моменту Пан уже скончался.

Местные власти устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Яд этих рептилий вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!