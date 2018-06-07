Схватка плюющихся ядом кобр попала на видео

Видео: STORYTRENDER / YouTube

В южноафриканской провинции Лимпопо любитель животных стал свидетелем схватки двух ошейниковых кобр и снял ее на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автор ролика, 54-летний основатель Фонда карликовых зеленых мартышек Дейв Дю Туа (Dave Du Toit) утверждает, что сначала принял сцепившихся змей за палку. Заметив движение, он присмотрелся внимательнее и понял, что перед ним две ошейниковые кобры.

Дю Туа остановился и стал наблюдать. Змеи извивались на земле, сжимая зубы друг на друге, но ни одной не удавалось взять верх. В итоге мужчина решил положить этому конец. «Они просто катались вокруг, поэтому я поднял их, разделил, велел хорошо себя вести и отправил восвояси», — говорит он. По его словам, он перенес их в безопасное место, где в случае продолжения драки у кобр больше шансов остаться в живых.

Ошейниковые кобры распространены в ЮАР, Зимбабве, Лесото и Свазиленда. Средняя длина составляет около метра. Укус такой змеи не представляет серьезной опасности для человека. Ошейниковые кобры способны плеваться ядом. При попадании в глаза он вызывает сильную боль и в некоторых случаях способен повредить зрение.

В 2017 году сообщалось, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона. По свидетельствам очевидцев, поединок продолжался около трех часов. В итоге кобре удалось укусить питона, и он погиб.

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