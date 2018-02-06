Огромные королевская кобра и сетчатый питон убили друг друга

Крупный сетчатый питон задушил королевскую кобру, после чего погиб от ее яда. Издание Daily Mail обратило внимание на фотографию исхода схватки, которая приобрела популярность в соцсетях.

Обе змеи были мертвы, когда их нашел фотограф. На снимке, опубликованном на Imgur, кобра сжимает зубы на шее питона, который, в свою очередь, обвивает тело противника несколькими кольцами.

Согласно комментарию автора публикации, кобра рассчитывала съесть питона, но встретила отпор. Место, где была сделана фотография, не уточняется. На Imgur снимок собрал более 7 тысяч баллов и около 334 тысяч просмотров.

Сетчатые питоны водятся в Бангладеш, Бирме, Индии, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, а также на Никобарских островах и Филиппинах. Они считаются самыми большими в мире змеями. Встречаются особи, длина которых превышает семь метров.

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Королевские кобры являются самыми крупными в мире ядовитыми змеями. Средняя длина взрослой особи составляет 3-4 метра, однако известны экземпляры, достигавшие 5,7 метра в длину. Питаются преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми.

В 2017 году сообщалось, что в таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона.

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