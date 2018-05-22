Яростная схватка питона и сколопендры попала на видео

dailymail.co.uk

Во Вьетнаме питон сразился со сколопендрой и проиграл. На видео с их схваткой обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как членистоногое обхватило змею и пытается ее ужалить, та же всеми силами пытается сбросить многоножку. Рептилия старается перекусить сколопендру, но та ухитряется перевернуть питона на спину. В итоге у змеи заканчиваются силы и сколопендра кусает ее за шею и одерживает верх в драке, убивая соперницу.

По данным издания, комментаторы назвали схватку «зрелищем из ночных кошмаров». Один из пользователей отметил, что глядя на видео, «впервые посочувствовал змее».

В апреле СМИ обратили внимание на видео, на котором схлестнулись кобра и питон. Рептилии около двух часов провели в неподвижном состоянии, чем закончилась их драка неизвестно. Вероятнее всего, обе змеи попали в суп в ближайшем ресторане.

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