Смертоносная кобра спряталась в кресло и напугала севшего на него мужчину

В индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса), смертоносная кобра пробралась в жилой дом и спряталась в кресле. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Владелец кресла утверждает, что почувствовал, как под обивкой что-то шевелится, когда сел на кресло. Сперва он не обратил на это внимания, однако движение повторилось. Мужчина решил выяснить, что происходит, попытался заглянуть под обивку и услышал громкое шипение. Он решил не рисковать и вызвал профессионального змеелова.

Специалист вытащил кресло во двор и осмотрел его, но пресмыкающееся хорошо спряталось. Чтобы отыскать его, пришлось снять обивку и боковые панели. Лишь после этого из кресла удалось выгнать очковую змею длиной 1,3 метра, которая сидела внутри.

Очковые змеи (индийские кобры) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

В 2018 году сообщалось, что в Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. От испуга рептилия выплюнула несколько украденных яиц.

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