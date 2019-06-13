Жильцы пожаловались на очковую змею в унитазе

В индийском городе Бангалор, штат Карнатака, очковая змея забралась в жилой дом и спряталась в унитазе. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Пресмыкающееся длиной 1,5 метра обнаружил один из жильцов. По всей видимости, оно нуждалось в убежище после сильных дождей, которые шли в городе.

Жильцы позвонили в государственную организацию, которая занимается обслуживанием канализации. Ее сотрудники прислали на место происшествия специалиста по отлову змей.

Профессиональный змеелов поймал очковую змею при помощи специальной палки и вытащил ее из унитаза. Позднее он отнес пресмыкающееся в лес и выпустил на волю.

Очковые змеи (индийские кобры) бывают от 1,5 до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

В январе сообщалось, что жительница Австралии пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом. По словам женщины, она присела на унитаз и почувствовала на своей коже острые клыки. Первоначально она полагала, что ее укусила зеленая лягушка.

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