В российском городе из квартиры сбежала двухметровая змея по кличке Игорь

В Екатеринбурге из квартиры на 12 этаже дома сбежал двухметровый полоз по кличке Игорь. По словам хозяина, змея уползла по стене на 16 этаж. Об этом пишет местный портал «Е1».

«Я с детства держу змей, сейчас у меня живет только этот амурский полоз, уже четыре года, его зовут Игорь. Если бы я знал, куда он улизнул, я бы не дал ему убежать. Не думал, что он в открытое окно выберется и удерет по вертикальной стене вверх до 16 этажа», — рассказал хозяин змеи Андрей. По его словам, соседи сверху рассказали, что видели Игоря ночью.

Как отметил екатеринбуржец, полоз безобидный: не ядовитый и не кусается. С тех пор, как рептилию видели на 16-м этаже, найти ее не могут. Андрей даже повесил в подъезде объявление: «Сбежала змейка (амурский полоз). Безобиден как ребенок. Черный с серыми и желтыми полосками. Длина около 1,8 метра. Готов забрать в любой момент».

Ранее сообщалось, что житель индийского города Мератх обнаружил в сломанном кондиционере десятки змеенышей и отнес их в лес. Всего он вынес из дома 36 рептилий. Эксперты утверждают, что их мать могла отложить яйца внутри кондиционера, который долго не использовали.

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