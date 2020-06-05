Россияне поймали «чупакабру» с красными глазами

Жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

На видео, снятое местными жителями, попал момент нападения зверя на курятник. Россияне считают, что неизвестное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника не сообщается.

Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

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