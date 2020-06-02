Неопознанного хищника с двумя рядами зубов убили после нападения на человека

В румынском селе Оанча, жудец Галац, пастухи убили животное, напоминающее гиену. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Неопознанного хищника, нападавшего на овец, птиц и собак, застрелили, когда он набросился на человека. После этого пастухи повесили его на дереве и сожгли.

По словам очевидцев, у зверя имелась грива, но полностью отсутствовала шерсть на голове. «Прежде никогда такого не видел, — утверждает один из пастухов. — Сперва я сказал, что это собака. Но у него оказались зубы в два ряда».

Директор Ассоциации спортивной охоты и рыболовства жудеца Галац Адриан Александру (Adrian Alexandru) считает убитое животное гиеной. «Я пришел к выводу, что раньше она жила где-то в Молдавии, потом пересекла реку Прут и поселилась возле этой овчарни, — объясняет он. — Возможно, у кого-то был нелегальный зоопарк, из которого она сбежала».

Биолог Мадалин Сербан (Madalin Serban), возглавляющий Музейный комплекс естественных наук жудеца Галац, придерживается другой точки зрения. «Не думаю, что это гиена, у них совершенно другое строение тела, — говорит он. — У гиен массивная голова и другое расположение зубов. Этот зверь определенно выглядит очень странно. По моему мнению, это крупная дикая собака, страдавшая от какой-то кожной болезни».

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