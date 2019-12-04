Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»

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Жительница окраины украинского города Мариуполь пожаловалась на нападение чупакабры на домашних кроликов. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».

Рано утром во вторник, 3 декабря, жительница поселка Моряков Людмила обнаружила, что неизвестный зверь жестоко убил 15 ее кроликов. По ее словам, все животные, которые сидели в клетках на нижнем ярусе были задушены, у некоторых из них были оторваны головы.

«Такое впечатление, что сетку будто кто-то тянул. На одной из клеток остался глубокий след то ли от зубов, то ли от когтей. А кролики лежали по всему вольеру», — рассказала она.

Людмила осмотрела территорию вокруг дома и не обнаружила никаких следов зверей. «Если собака перепрыгивает через забор, остались бы следы от ее лап. А у нас ничего такого нет, никаких повреждений. Какая-то мистика! Такое впечатление, как будто кролики были под гипнозом каким-то», — отметила женщина. Украинка добавила, что никто из домашних не слышал писка животных и звуков борьбы.

В сентябре жительница Благовещенска обвинила чупакабру в гибели нескольких кроликов и куриц. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

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