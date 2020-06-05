Десятки змеенышей выползли из кондиционера в доме фермера

Житель индийского города Мератх, штат Уттар-Прадеш, обнаружил в сломанном кондиционере десятки змеенышей и отнес их в лес. Об этом сообщает издание Ary News.

Фермер Шрадхананд (Shradhanand) увидел на полу детеныша змеи, когда ложился спать в своей комнате в понедельник, 1 июня. Он подобрал пресмыкающихся и вынес из дома. Вернувшись, мужчина заметил в кровати еще несколько змеенышей.

Фермер понял, что они выползают из сломанного кондиционера, и позвал семью на помощь. Вместе с родственниками он снял крышку с кондиционера и нашел внутри еще 36 рептилий.

Новость быстро распространилась по округе и вызвала панику у местных жителей. При помощи родных и соседей Шрадхананд посадил всех пресмыкающихся в сумку и отнес в близлежащий лес.

По словам экспертов, змея могла отложить яйца внутри кондиционера, который долго не использовался.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, обнаружила в унитазе живую змею. Чтобы избавиться от пресмыкающегося, ей пришлось вызвать профессионального змеелова.

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