Питон в унитазе напугал женщину среди ночи

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, обнаружила в унитазе живую змею. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Змея напугала женщину, когда та пошла в туалет глубокой ночью. Чтобы избавиться от пресмыкающегося, ей пришлось вызвать профессионального змеелова.

По словам прибывшего специалиста по ловле змей Брайса Локетта (Bryce Lockett), это был ромбический питон. «Скорее всего, он искал пищу, — предполагает Локетт. — Я несколько раз нажал на смыв, и он вылез. Я собирался снять его на видео, но он стал двигаться, поэтому пришлось действовать быстро». Змеелов вытащил питона из унитаза и отпустил в буше неподалеку.

Локетт утверждает, что после начала коронавирусной эпидемии популярность его услуг резко возросла. «Все больше и больше людей сидят дома, и у них теперь больше времени на то, чтобы замечать змей у себя во дворе и вокруг дома», — считает он.

Ромбические питоны (Morelia spilota) — крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.

В 2018 году сообщалось, что жительницу Австралии напугал полутораметровый ромбический питон, который разбудил ее посреди ночи. Когда шок спал, девушка закричала и в истерике побежала в спальню к родителям.

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