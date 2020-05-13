Двухметровый питон свесился с крыши дома и проглотил поссума

Змеелов из пригорода Брисбена, штат Квинсленд, поймал крупного питона, который проглотил взрослого поссума. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудника организации змееловов Саншайн-Кост Стюарта МакКензи (Stuart McKenzie) вызвали, чтобы изловить крупного ромбического питона, который свесился с водостока на крыше частного дома и проглотил кольцехвостого поссума.

Мужчина опубликовал в Facebook фотографии и сообщил, что висевший вниз головой двухметровый питон расправился со своей добычей за час. Кольцехвостые поссумы могут вырастать до метра в длину, а ромбические питоны — до трех метров.

Пользователи Facebook написали под публикацией МакКензи: «Удивительно, как он свешивается с водосточной трубы с дополнительным весом во рту». «Ой, мне пришлось отложить завтрак. Хотя зрелище удивительное», — написал другой пользователь.

Питоны не ядовиты, но часто поедают поссумов, грызунов и домашних животных.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима двухметровый питон попытался проглотить петуха. Длина змеи превышала 180 сантиметров.

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