Двухметровый питон попытался проглотить петуха на глазах у фермера

В таиландской провинции Накхонратчасима двухметровый питон попытался проглотить петуха. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

«Я пошел в курятник кормить своих петухов и заметил, что они сильно шумят, — рассказал хозяин птицы. — Потом я увидел, что одного из них не хватает, и испугался худшего». Он стал искать виновника и нашел возле курятника темного тигрового питона, из пасти которого торчали ноги птицы. Длина змеи превышала 180 сантиметров.

Фермер вызвал спасателей. Когда они приехали, питон проглотил петуха лишь наполовину и продолжал бороться с добычей на глазах у людей. Специалисты аккуратно отобрали у него недоеденную птицу, а затем отвезли пресмыкающееся в удаленное место и отпустили на волю.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного представителя этого вида составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра.

В 2019 году сообщалось, что в индийском городе Удайпур, штат Раджастхан, питон целиком проглотил бездомную собаку, после чего выплюнул ее. По словам очевидца, змея не смогла справиться с добычей и решила оставить ее, чтобы сберечь силы.

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