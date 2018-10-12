Полутораметровый питон разбудил девушку среди ночи и довел до истерики

M HOTNEW / YouTube

Жительницу Австралии Эшли Мюллер (Ashleigh Muller) посреди ночи разбудил питон и напугал ее. Об этом она рассказала изданию The Mirror.

Инцидент произошел в городе Брисбен, штат Квинсленд. 19-летняя девушка проснулась в три часа ночи от громкого звука. Она включила свет и увидела, что один из ее цветочных горшков упал, и земля рассыпалась по полу. Краем глаза Мюллер заметила движение на туалетном столике. Она обернулась и столкнулась нос к носу с полутораметровым ромбическим питоном.

«Я была так шокирована и еще не до конца проснулась, что поначалу даже не понимала, что происходит. Я думала, все это сон», — призналась Мюллер. Когда шок спал, девушка закричала и в истерике побежала в спальню к родителям. Сначала они не поверили дочери и зашли к ней в комнату, а затем позвонили друзьям. Те сказали, что не могут приехать среди ночи, поэтому пришлось вызывать змеелова.

Змеелов Тони Моррисон (Tony Morrison) прибыл через 20 минут. По словам семьи, он был в хорошем настроении и был рад помочь. Моррисон заявил, что Мюллер очень повезло, что змея не забралась в постель. Семья предполагает, что рептилия пробралась в дом днем и до наступления темноты сидела под кроватью.

Ромбические питоны (Morelia spilota) — крупные неядовитые змеи, водятся в основном в Австралии и Новой Гвинее. Их длина может составлять до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!