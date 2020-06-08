Смертоносная битва гадюки и многоножки попала на видео

В индийском штате Тамилнад очевидец снял на видео смертоносную битву цепочной гадюки и многоножки. Кадры были опубликованы на Newsflare.

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Молодая змея напала на членистоногое величиной с себя. Ее жертва яростно сопротивлялась, но гадюка была сильнее и сумела ее побороть. Когда многоножка перестала двигаться, пресмыкающееся медленно поглотило свою добычу.

Цепочная гадюка — самая распространенная ядовитая змея Южной Азии. Вырастает до 166 сантиметров в длину и представляет серьезную опасность для человека. Укус вызывает сильную боль. Вскоре укушенное место опухает, появляется кровь на деснах, в моче и слюне, кровяное давление падает, а пульс снижается. Без своевременной медицинской помощи человек погибает от почечной недостаточности в 25-30 процентах случаев. Также возможна смерть от сердечной и дыхательной недостаточности.

В мае сообщалось, что в Индии мужчина убил жену при помощи ядовитой змеи. Первое покушение, во время которого он подкинул в спальню цепочную гадюку, провалилось: женщину успели спасти. Когда она выписалась из больницы, убийца напустил на нее кобру.

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