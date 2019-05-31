Кобру стошнило гадюкой

В индийском штате Одиша (Орисса) змеелов спас кобру, которая запуталась в рыболовной сети. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

Сначала в сеть, которую один из местных жителей использовал в качестве ограды, попала цепочная гадюка длиной около метра. Беспомощную змею заметила полутораметровая кобра. Она попыталась ее проглотить и тоже запуталась. Пресмыкающееся не могло закрыть рот, поэтому его ждала мучительная смерть.

Помочь кобре приехал доброволец из организации Snake Helpline, которая занимается отловом змей. Он использовал кусачки, чтобы освободить ее рот и клыки. После этого кобра самостоятельно срыгнула свою добычу. Позднее змею выпустили в соседнем лесу.

Основатель Snake Helpline Субхенду Маллик (Subhendu Mallik) пояснил, что в нападении кобры на гадюку нет ничего странного. «Кобры часто охотятся на цепочных гадюк, — утверждает он. — У них яд нейротоксического действия, а у гадюк — гемотоксического. Нейротоксины сразу парализуют нервную систему, что дает кобрам преимущество перед гадюками».

В 2018 году сообщалось, что в Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. От испуга рептилия выплюнула несколько украденных яиц.

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