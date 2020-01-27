Собаку спасли после схватки с угрожавшей ее хозяину ядовитой змеей

Видео: msn.com

В индийском штате Одиша (Орисса) собаку спасли после схватки с ядовитой змеей, угрожавшей ее хозяину. Об этом сообщает Newsflare.

Срикант Кумар Ачариджья (Srikant Kumar Acharjya), живущий недалеко от города Бхубанешвар, узнал о нападении змеи, когда услышал раздающийся из соседней комнаты лай. Он заглянул туда и увидел, что его собака дерется с цепочной гадюкой, которая заползла в дом. Пес по кличке Калия (Kalia) схватил ее в зубы, но змея продолжала вырываться.

Ачариджья решил вмешаться и вытащил гадюку из пасти собаки. Змея вырвалась, ужалила пса и уползла в другую комнату. Индиец не решился искать ее самостоятельно и вызвал специалиста, который поймал гадюку, отнес на безопасное расстояние и отпустил.

Ачариджья отвез Калию к ветеринару. «Наша собака Калия спасла нам жизни, рискнув собственной», — отметил он. Благодаря своевременной ветеринарной помощи собаку удалось спасти. После приема противоядия она полностью оправилась от змеиного укуса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!