Мужчина 20 минут боролся с четырехметровой змеей ради спасения собаки

В бразильском муниципалитете Жаборанди, штат Сан-Паулу, хозяин спас свою собаку от четырехметровой анаконды после 20-минутной схватки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Больше года назад 46-летний Пауло Маркети (Paulo Marqueti) подобрал на улице раненую дворняжку. Он выходил ее и прозвал Него (Negão).

Нападение произошло, когда Маркети катался на велосипеде с другом и его 14-летним сыном. Бежавший за ними Него направился к воде, чтобы напиться, и не заметил затаившуюся там анаконду. Она обхватила его и потащила в глубину.

Маркети услышал крики собаки, бросил велосипед и поспешил на помощь. Он вытащил пса на берег и попытался снять анаконду, но ее хватка была слишком сильной. Она не обращала внимания на мужчину и продолжала душить Него.

Освободить собаку удалось только после того, как к Маркети присоединились его спутники. Ради спасения животного им пришлось потратить на борьбу со змеей 20 минут.

Него не получил опасных травм и вскоре полностью оправился. Оставшись без добычи, анаконда уползла обратно в воду. Маркети не стал ей мешать. «Хотя она пыталась убить моего питомца, мстить незачем, — говорит он. — Причинять ей вред было бы неправильно».

Анаконда — неядовитая змея, встречающаяся в Южной Америке. Длина крупнейших представителей этого рода превышает восемь метров. Ведут преимущественно водный образ жизни и, как правило, не представляют опасности для человека.

В 2018 году сообщалось, что жители бразильской деревни спасли собаку, которую утащила анаконда. Хозяин пса вооружился палкой и несколько раз ударил змею. Только тогда она ослабила хватку.

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