Бразильцы отбили собаку у душившей ее анаконды

Видео:ANDREWBARAO / LiveLeak

Жители бразильской деревни спасли собаку, которую утащила анаконда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам автора видео, исчезновение пса заметил хозяин. Он отправился искать питомца и заметил в реке молодую анаконду, которая душила вырывающуюся собаку.

Мужчина схватил пресмыкающееся за хвост и вместе с двумя друзьями вытянул его из воды. Он попытался освободить собаку, но змея продолжала крепко держать животное за шею.

Хозяин пса вооружился палкой и несколько раз ударил анаконду. Только тогда она ослабила хватку. Собака немедленно вырвалась, отбежала в сторону и принялась лаять на обидчицу.

Анаконда — неядовитая змея, встречающаяся в Южной Америке. Длина крупнейших представителей этого рода превышает восемь метров. Ведут преимущественно водный образ жизни и, как правило, не представляют опасности для человека.

В 2017 году сообщалось, что бразильянка унесла с дороги анаконду, которая преграждала дорогу автомобилям. Другие водители не решались приблизиться к пресмыкающемуся.

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