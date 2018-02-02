Маленького щенка скормили питону на глазах у публики

Сотрудники китайского зоопарка отдали на съедение питону маленького щенка, что шокировало находящихся рядом посетителей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в китайском городе Пиндиншань. Очевидцы распространили фото и видео произошедшего в соцсети Weibo, что спровоцировало волну возмущения.

Многочисленные свидетельства убийства щенка на глазах посетителей заметило и местное отделение организации PETA.

«Этот инцидент подтверждает, что закон о защите животных необходим, и Китаю стоит над ним задуматься», — заявили в организации. Там также добавили, что в стране существуют законы о защите диких животных, но о домашних питомцах местное правительство не заботится.

Администрация зоопарка объяснила, что за кормление змей отвечают «третьи лица». Тем не менее, представители зоопарка заверили, что после скандала питонам перестали давать щенков в качестве еды.

1 февраля австралиец заснял процесс поедания опоссума ромбическим питоном. Он рассказал, как вместе с сыном наблюдал за происходящим.

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