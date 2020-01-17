Храбрый пес защитил хозяина от плюющейся ядом кобры

В таиландском городе Удонтхани кобра плюнула ядом в собаку, которая пыталась защитить своего хозяина. Об этом сообщает Newsflare.

Храбрый пес по кличке Фетч (Phetch) преградил путь кобре, пытавшейся заползти в дом. Его хозяин, 47-летний Питтайя Сураттана (Pittaya Surattana), услышал лай, выбежал во двор и успел заметить, как змея плюет в собаку. После этого пресмыкающееся прекратило атаку и уползла в кусты.

Сураттана промыл глаза питомцу и вызвал спасателей. Те обнаружили, что змея длиной около метра продолжает прятаться в кустах. Она душила крысу, но при появлении людей бросила добычу и переключила внимание на них. Спасателям удалось поймать ее при помощи двух палок с петлями.

«Раньше у нас было две собаки, Фетч и его мать, — рассказывает Сураттана. — Обе ловили змей и не пускали их в дом. Пару лет назад мать Фетча умерла, он остался один, но ему все равно хватает храбрости, чтобы выходить против опасных кобр ради нашей защиты».

В 2019 году сообщалось, что в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса), пес загрыз кобру во дворе хозяина и умер от ее укусов. Ядовитая змея находилась в нескольких метрах от входа в дом.

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