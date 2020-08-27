Простые россияне бросились играть на бирже

Простые россияне во время пандемии коронавируса бросились играть на бирже. Число неквалифицированных инвесторов в России увеличилось почти вдвое за период эпидемии, свидетельствуют результаты исследования портала Investing.com, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Только за март-апрель аудитория финансового портала выросла на 88 процентов, до 5,5 миллиона человек. Аналогичную тенденцию заметили и другие площадки: по данным Московской биржи, в марте общий объем торгов вырос на 48,8 процента и достиг 98,8 триллиона рублей, что является максимумом за всю историю московских биржевых торгов. На фондовом рынке показатель в марте также удвоился и составил 5,2 триллиона рублей.

в 2 раза выросло число неквалифицированных инвесторов в России

По данным Мосбиржи, растет число клиентов у брокеров: Тинькофф-банк зафиксировал рост с января по май на 82 процента, ВТБ — на 61 процент, Альфа-банк — на 40 процентов. Интерес к игре на бирже в первую очередь показывают физлица — их количество среди клиентов Мосбиржи с декабря 2019 года по май 2020-го выросло почти на 33 процента. Для сравнения, число юридических лиц среди клиентов площадки увеличилось чуть больше чем на три процента.

Самыми востребованными финансовыми инструментами стали бумаги Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Аэрофлота», «Норникеля» и «Роснефти». Так, интерес к Сбербанку со стороны инвесторов с начала года вырос на 120,27 процента, к «Лукойлу» — на 176,38 процента, к «Аэрофлоту» — на 217,08 процента, а к «Роснефти» — на 295,13 процента.

Люди в России начинают осознавать, что деньги должны работать и приносить прибыль Анастасия Кошелева главный редактор Investing.com Россия

Также россияне проявили большой интерес к нефти марок Brent и WTI, золоту и палладию. Самым востребованным индексом стал S&P 500 — интерес к нему вырос больше чем на 300 процентов. Активнее всего инвестициями, помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в 2020 году интересовались граждане из таких городов, как Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Самара.

Рост популярности инвестиций в 2020 году произошел на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения ЦБ ключевой ставки для стимулирования экономики и введения в России нового налога на процентный доход с депозита. В этой ситуации инвестиции стали для жителей страны альтернативой банковским вкладам, показало исследование Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Не последнюю роль в притоке сбережений россиян на фондовый рынок сыграл весенний обвал на финансовых рынках, который привел к значительному удешевлению ценных бумаг. В результате за первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей, в то время как за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона, подсчитали в организации. Другими стимулами вкладывать деньги в финансовые рынки стали выход на рынок маркетплейсов для инвестиций (это сделало сам процесс удобным для частных игроков), а также повышение финансовой грамотности населения.

Тенденции, которые замечены в России на фоне кризиса и обвала рынка, наблюдаются и в других странах мира, в частности, в США. Американская аудитория Investing.com выросла на 64,12 процента. В Германии читателей финансового портала стало на 75,72 процента больше, в Испании их количество увеличилось более чем на 80 процентов.

Банк России в конце июля 2020 года в очередной раз снизил ключевую ставку — регулятор опустил ее до 4,25 процента, что является историческим минимумом. Вслед за показателем падают ставки по депозитам у банков, что делает вклады бесполезными с точки зрения дополнительного заработка. Процент, под который можно положить деньги на депозит, лишь незначительно перекрывает инфляцию.