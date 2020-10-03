Москва расширила список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

Власти Москвы расширили список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир"», — указал он. Кроме того, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан), а те, у кого диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови..

Согласно прогнозам вирусологов, победить коронавирус в стране получится к лету 2021 года. Пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти. Подъем числа заболеваний будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий.