Раскрыто влияние переохлаждения на иммунитет к COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла влияние переохлаждения на иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала специалист, подчеркнув, что необходимо соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором, масочный режим, гигиену рук, социальную дистанцию и не переохлаждаться.

Наталья Пшеничная отметила, что коронавирусная инфекция новая, поэтому делать какие-то прогнозы о росте и спаде заболеваемости затруднительно.

Ранее в Минздраве россиянам раскрыли правильный способ ношения защитной маски, ее необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Также следует постоянно менять индивидуальные средства защиты, а после использования выбрасывать. Многоразовую маску следует регулярно стирать перед повторным использованием.