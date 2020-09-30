Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса

Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

Пшеничная объяснила, что все будет зависеть от динамики заболеваемости и новые ограничительные меры могут понадобиться при ее росте. Она подчеркнула, что ужесточения можно будет избежать, если соблюдать рекомендованные на данный момент санитарные требования. По словам Пшеничной, при их соблюдении Россия выйдет на плато в течение октября или начале ноября, но более точные прогнозы пока невозможны.

Ранее 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет оснований вводить специальные ограничения, так как из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений показателей по коронавирусу.

За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.

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