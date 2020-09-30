Песков ответил на вопрос о строгом карантине для кремлевских чиновников

Сообщения о строгом карантине для чиновников администрации президента России из-за коронавируса не соответствуют действительности. Таким образом ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что среди кремлевских чиновников есть заболевшие, переболевшие и болеющие. Песков заявил, что это естественный процесс и особых мер карантина нет.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что есть постоянно продолжающийся процесс — с марта проводятся регулярные тестирования на наличие вируса, «но это связано со спецификой работы».

В середине сентября Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для возвращения к ограничениям из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. «Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», — сказал Песков.

За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Больше всего новых заражений выявлено в Москве (2308), Санкт-Петербурге (276) и Московской области (222). Всего с начала пандемии в России выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.