Кремль ответил на слухи о возвращении ограничений из-за коронавируса в России

В Кремле не видят оснований для возвращения к ограничениям из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи о возвращении ограничительных мер, передает ТАСС в четверг, 17 сентября.

По его словам, подобных обсуждений не ведется. «Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», — сказал Песков.