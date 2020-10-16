Роспотребнадзор назвал сроки подъема заболеваемости COVID-19

Подъем числа зараженных коронавирусом продолжится до двух с половиной недель, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что продолжительный рост числа заболевших связан с ожиданием эффекта от ограничительных мер, которые были введены в конце сентября — начале октября. Этот рост, по ее словам, начался около середины сентября, после возвращения детей с каникул, а взрослых — с отпусков.

Прежде чем в России начнется снижение числа заболевших, должно пройти около двух инкубационных периодов, отметила она.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост случаев COVID-19 ожидается в течение 20 дней.

За прошедшие сутки в России выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Суточный прирост впервые превысил отметку в 15 тысяч зараженных.