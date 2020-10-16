Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РИА Новости.

По его словам, только дексаметазон доказал свою эффективность при лечении заболевания в тяжелой форме. Он отметил, что испытания гидроксихлорохина, который считался перспективным средством от вируса, недавно были прекращены. Ремдесивир и интерферон также не продемонстрировали эффективности при лечении коронавируса.

Ранее глава ВОЗ раскритиковал идею массового иммунитета от коронавируса. Он объяснил, что массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.