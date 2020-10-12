Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала идею массового иммунитета от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует РИА Новости.

«Массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса (...). К примеру, для массового иммунитета от кори необходимо вакцинировать 95 процентов населения. Остальные пять процентов будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди вакцинированных людей», — отметил он.

Таким образом, массовый иммунитет достигается не через заражение, а путем вакцинации. Именно поэтому такая стратегия некорректна как с научной, так и этической точки зрения, подчеркнул Гебрейесус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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