Врачи вышли на протесты из-за условий борьбы с коронавирусом

Главврач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов в защитном костюме в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией.

Врачи из разных стран мира вышли на протесты из-за условий, в которых им приходится вести борьбу с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник во всемирной медицинской ассоциации (WMA).

По данным издания, на подход государства к их работе жалуются медики из Испании. Более 35 процентов врачей в этой стране работают по краткосрочным контрактам — и в случае пандемии это приводит к тому, что многие из них полностью лишаются выходных.

Проблемы также наблюдаются в Индии: там медицинские работники, включая тех, кто работает в «красной зоне», уже много недель ждут выплаты денег, которые им причитаются. Врачи одной из крупнейших больниц вышли на забастовку после трехмесячной задержки зарплаты.

В Венгрии правительство постановило заметно повысить зарплату молодым врачам — но тут же ужесточило меры контроля за ними, и потому, как пишет издание, ситуацию это не сделало ощутимо легче.

Как сообщалось ранее, в России также предусмотрели особые условия для врачей «на передовой» борьбы с коронавирусом. За особые условия труда и дополнительную нагрузку им положены денежные выплаты.