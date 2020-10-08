На выплаты российским медикам выделили 6,5 миллиарда рублей

Правительство России выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, пишет РИА Новости.

Выплаты положены за особые условия труда и дополнительную нагрузку. 17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин впервые рассказал о намерении предложить президенту продлить стимулирующие выплаты медикам, которые ранее выплачивались лишь до конца августа.

В начале сентября этого года Мишустин заявил о выделении из резервного фонда правительства 22 миллиардов рублей на доплату медицинским работникам.

Врачи, лечащие инфицированных коронавирусом, получают дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получают по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.