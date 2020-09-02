Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты медикам по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Согласно заявлению властей, председатель правительства подписал распоряжение о доплате медицинским работникам в размере 22 миллиарда рублей. Сотрудники социальных учреждений дополнительно получат более 1,8 миллиарда рублей. Также более 320 миллионов направят работникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам за борьбу с коронавирусом. Речь идет о возмещении из федерального бюджета расходов на стимулирующие выплаты. Кроме того, правительство утвердило выделение субсидий бюджетам регионов на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

17 августа Мишустин впервые заявил о намерении предложить президенту продлить стимулирующие выплаты медикам, которые ранее выплачивались лишь до конца августа.

Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получают по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.