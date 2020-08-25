Более 230 сельских медиков получат выплату в Подмосковье в 2020 году

В этом году для работы в сельских медучреждениях Подмосковья по программе «Земский доктор» планируется привлечь 232 медицинских специалиста, сообщила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева. Ее цитирует РИАМО во вторник, 25 августа.

По ее словам, выплаты на улучшение жилищных условий получат 212 врачей и 20 фельдшеров.

«Наша приоритетная задача — обеспечение квалифицированными кадрами. Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом», — сказала Лазарева.

22 июля министр здравоохранения области Светлана Стригункова рассказал об отмене возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор», теперь принять участие в ней могут медицинские специалисты старше 50 лет.

Программа «Земский доктор» была запущена в России в 2012 году. Изначально она распространялась только на молодых работников.

Участники программы трудоустраиваются в села и получают единовременную денежную выплату: врачам начисляется один миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.