Власти Подмосковья рассказали об изменениях в программе «Земский доктор»

Возрастное ограничение отменили для участников программы «Земский доктор» в Подмосковье, теперь принять участие в ней смогут медицинские специалисты старше 50 лет, рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в среду, 22 июля.

По ее словам, отмена возрастного ограничения позволит привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене. Министр также напомнила, что участники программы получают денежную выплату в размере от 500 тысяч рублей до миллиона.

В феврале губернатор области Андрей Воробьев заявил, что данная мера соцподдержки пользуется популярностью. Он также неоднократно заявлял, что жители региона должны получать качественную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания.

Программа «Земский доктор» была запущена в России в 2012 году. Тогда в ней могли участвовать молодые врачи и фельдшеры до 35 лет. В 2015 году возрастные рамки участников расширили до 45 лет, в 2016 году максимальный возраст участников увеличили еще на пять лет.