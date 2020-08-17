Мишустин предложит Путину продлить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину продлить стимулирующие выплаты медикам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Мишустин сделал в ходе посещения областного онкологического диспансера в Магадане. Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту.

«Это, в первую очередь, надо вам сказать спасибо — врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных», — заявил премьер-министр. Он отметил, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мишустин добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

На данный момент стимулирующие выплаты для российских медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены до конца августа. Источником финансирования выступает резервный фонд правительства. Выплаты также продлены до 15 сентября для соцработников, которые ведут работу по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август 23 июня. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.