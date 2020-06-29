Российским медикам продлили выплаты до конца августа

Стимулирующие выплаты для российских медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены до конца августа. Такое постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источником финансирования выступает резервный фонд правительства. Выплаты также продлены до 15 сентября для соцработников, которые ведут работу по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август 23 июня. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.

В мае российские медики пожаловались на неполные выплаты за борьбу с коронавирусом. Президент пообещал лично проверить, чтобы врачи в стране получили положенные им надбавки.

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