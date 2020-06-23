Путин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца — до 15 сентября.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил поддержать медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки из-за распространения коронавируса. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей.

Деньги было поручено выплатить за три месяца: апрель, май и июнь.

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