Российские регионы получат миллиарды рублей помощи

Российское правительство направит регионам около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Девять миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Оставшиеся средства направят на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

Мишустин сообщил, что еще шесть миллиардов дадут Крыму и Севастополю на решение проблемы водоснабжения полуострова, пишет «Интерфакс». Из них 870 миллионов рублей направят на ремонт сетей водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии.

Глава правительства отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной. В связи с этим правительство предоставит регионам дополнительно около трех миллиардов на стимулирующие выплаты работникам. Речь идет о медиках и соцработниках, которые помогают больным в стационарах, отмечает РИА Новости.