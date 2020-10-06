На выплаты лечащим коронавирус медикам выделили 11 миллиардов рублей

Российские власти выделили свыше 11 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства, передает ТАСС.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11254904,3 тысячи рублей», — говорится в документе. В распоряжении уточняется, что больше всего денег (934 миллиона рублей) выделено Москве, также в списке лидеров Санкт-Петербург и республика Дагестан. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о том, что выплаты медикам следует продлить до 1 января 2021 года.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. В Москве 6 октября также был поставлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 4082 заболевших COVID-19. В Кремле заявили о готовности к любому развитию событий.