Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 октября.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мера борьбы с распространением инфекции в столице, среди которых — приостановка действия социальных карт и перевод продажи билетов в театры и музеи исключительно в электронный вид. Он отметил, что не все граждане соблюдают антикоранавирусные меры, что влияет на статистику.

В России за последние сутки зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев заражения коронавирусом: COVID-19 заболели 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев.

Как заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, страна приближается к плато по COVID-19, оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца. По его словам, показатели суточного прироста будут выше весенних.

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