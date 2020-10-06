Вирусолог сообщил о приближении России к плато по COVID-19

Россия приближается к плато по COVID-19, оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости.

Альтштейн уточнил, что показатели суточного прироста будут выше весенних.

Ранее вирусолог рассказал, что вторая волна коронавируса в России будет интенсивной, но система здравоохранения к этому готова, кроме того, разработана вакцина. Альтштейн также объяснил, что рост числа заражений связан с тем, что осенью у людей чаще возникают простудные заболевания.

5 октября Альтштейн заявил, что в России не нужно ужесточать меры для борьбы с распространением коронавируса — достаточно соблюдения уже введенных правил и контроля со стороны соответствующих органов. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с инфекцией в стране управляема, потому что развернутых коек и медиков достаточно для помощи всем нуждающимся.

В России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, это самый большой прирост с мая. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.