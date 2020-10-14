ВОЗ предсказала рост смертности из-за коронавируса

Глобальное ускорение распространения коронавируса SARS-CoV-2 приведет к заметному росту смертности от вызванного им заболевания COVID-19. Такое развитие событий предсказала лавный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает агентство Reuters.

Она напомнила, что рост смертности всегда на пару недель отстает от роста заболеваемости. «Мы все еще теряем примерно пять тысяч человек в день... так что нам не стоит радоваться снижению числа смертей», — подчеркнула Сваминатан.

По данным агентства, на 14 октября в мире инфицированы коронавирусом нового более 38 миллионов человек, более 1,1 миллиона пациентов скончались.

В конце сентября сообщалось, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса. По его мнению, официальные цифры смертности от вируса, скорее всего, ниже реальных показателей. Он предположил, что не все летальные исходы в результате заражения коронавирусом фиксируются.