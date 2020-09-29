Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Согласно данным университета, во всем мире зафиксировано 1 000 555 смертей пациентов с коронавирусом. На первом месте по количеству жертв США — там скончался 205 031 человек. Далее идут Бразилия (142 тысячи человек) и Индия (95,5 тысяч).

Всего в мире зафиксировано 33 273 720 случаев заболевания COVID-19. Лидером по общему количеству заболевших также являются США (7,1 миллиона человек). На втором и третьем местах — Индия (шесть миллионов) и Бразилия (4,7 миллиона).

При этом уже выздоровели 23 056 480 пациентов. Из них более пяти миллионов человек — в Индии, 4,1 миллиона — в Бразилии, 2,7 миллиона выздоровевших — в США.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса. По словам Райана, официальные цифры, скорее всего, ниже реальных показателей.