ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в мире может достигнуть 2 миллионов. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

«За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался миллион человек. Возможно, что потребуется еще девять месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще миллион человек», — предрек один из сценариев представитель ВОЗ. При этом он отметил возможность сделать многое, чтобы не допустить такого.

Ранее в ВОЗ сообщили, что прививка от гриппа не спасет людей от COVID-19, однако все равно окажет помощь в борьбе с пандемией, так как поможет снять дополнительную нагрузку с национальных систем здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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